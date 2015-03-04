​Обама раскритиковал выступление Нетаньяху в конгрессе

Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ "Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в своей речи в конгрессе не предложил ни одной альтернативы плану "шестерки" государств, которые хотят достичь соглашения с Ираном относительно его ядерной программы".

Как передает Report со ссылкой на BBC, об этом заявил президент США Барак Обама.

США, Великобритания, Франция, Германия, Россия и Китай пытаются достичь соглашения с иранскими властями, которое позволило бы свернуть иранскую ядерную программу в обмен на смягчение международных санкций.

Нетаньяху ранее сказал конгрессменам, что подписание документа с Тегераном позволит ему после снятия санкций быстро создать ядерное оружие, поскольку у Ирана останется огромная ядерная инфраструктура.

Нетаньяху заявил, что сегодняшний Иран является угрозой не только для Израиля, но и для всего ближневосточного региона.