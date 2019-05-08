Объявлено решение суда в отношении Руфата Ахундова и Рашада Ильясова

Сегодня в Ясамальском районном суде Баку завершилось судебное заседание по жалобе, поданной в специальном обвинительном порядке против певцов Руфата Ахундова и Рашада Ильясова, использовавших в эфире телеканала "Space" нецензурные выражения.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Гусейна Сафарова объявили решение, согласно которому, жалоба, поданная против двух певцов в специальном обвинительном порядке, была признана необоснованной и не принята в судебное производство.

Отметим, что 5 апреля певец Р.Ахундов и Р.Ильясов были гостями на передаче "Hər səhər" ("Каждое утро") на телеканале Space.

Согласно данным НСТР, певец Руфат Ахундов при исполнении песни неоднократно использовал нецензурные выражения. Прозвучавшие в эфире нецензурные слова и выражения были обнаружены во время мониторинга НСТР.

5 апреля НСТР оштрафовал телеканал. Был составлен протокол о применении штрафа в размере 5-8 тыс. манатов. Руководителям теле- и радиоканалов было сделано устное предупреждение, чтобы ограничить приглашение в эфир Руфата Ахундова.

Позже, обратившись в Ясамальский районный суд, гражданин Рахим Садыглы потребовал наказать обоих певцов в рамках санкций по ст. 148 (оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении, средствах массовой информации или, при массовом распространении, в информационном ресурсе Интернета) УК страны.