Объявлено решение суда по иску замдекана БГУ в отношении студента

Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня в Ясамальском районном суде продолжилось судебное заседание по иску заместителя декана факультета богословия Бакинского государственного университета, доцента Нигяр Исмаилзаде в отношении студента 4-го курса данного факультета Зяки Мирагаева.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Азера Тагиева был объявлен приговор.

Приговором суда 15% зарплаты Зяка Мирагаева взимается в пользу государства, он приговаривается к году исправительных работ.

Отметим, что обратившаяся в Ясамальский районный суд замдекана потребовала привлечения студента к ответственности по статье 147.2 (клевета, соединенная с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления) УК. В обращении в суд Н. Исмаилзаде заявила, что З. Мирагаев ее оклеветал и оскорбил, обвинив в совершении тяжкого преступления.

По иску замдекана, некоторое время назад в СМИ вышли статьи, носящие клеветнические и оскорбительные заявления в адрес замдекана.

Адвокаты Н. Исмаилзаде Кямандар Насибов и Садыг Расулов представили суду дополнение к иску, по которому замдекана просила наказать студента по статье 148 (оскорбление) УК. Дополнение к иску было принято на производство.

На процессе в Ясамальском районном суде под председательством судьи Азера Тагиева было сообщено, что З. Мирагаев покинул страну, он объявлен в розыск. Исполнение решения поручено Управлению полиции Ясамальского района. Суд временно приостановил производство уголовного дела. Спустя некоторое время З. Мирагаев вернулся в Азербайджан.