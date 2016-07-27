Объявлено решение суда по апелляционной жалобе концерна "Авеста"

Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ В Бакинском апелляционном суде рассмотрена апелляционная жалоба ООО "Концерн Авеста" на решение суда в пользу ОАО Bakı Mexanikləşdirmə-1.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Валеха Агаева было объявлено решение.

Согласно решению, апелляционная жалоба ООО "Концерн Авеста" была отклонена. Постановление суда первой инстанции оставлено без изменений.

Отметим, что ОАО Bakı Mexanikləşdirmə-1 подало в суд на ООО "Концерн Авеста" и выдвинуло иск о выплате служебной и арендной платы. Бакинский административно-экономический суд №2 удовлетворил иск. Не согласившись с решением, концерн подал апелляционную жалобу.

Отметим, "Концерн Авеста" занимается строительством многоэтажных жилых домов и других объектов.