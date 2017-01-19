Объявлено решение суда в отношении гражданина России, обвиняемого в убийстве соотечественника в Баку

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском апелляционном суде завершился судебный процесс по апелляционной жалобе по приговору в отношении Иванюка Александра Александровича, обвиняемого в умышленном убийстве.

Об этом Report сообщила адвокат Улькер Юсифова.

По словам адвоката, на процессе под председательством судьи Гадима Бабаева было вынесено решение.

Суд вынес постановление о переквалификации ст. 120.1 (умышленное убийство), по которому обвинялся А.Иванюк, в ст. 123.1 (умышленное убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны) УК. В связи с истечением срока привлечения к уголовной ответственности обвиняемому не было назначено наказание.

Отметим, что согласно обвинительному акту, случай произошел 21 сентября 2014 года в квартире на территории Наримановского района. Между гражданами России А.Иванюком и Сергеем Сиченковым возник конфликт. Сиченков избил А.Иванюка, после этого Иванюк сбросил его с балкона. С.Сиченков скончался.

По факту было возбуждено уголовное дело по ст. 124 (убийство по неосторожности) УК. В ходе следствия ст. 124 была переквалифицирована в ст. 120.1 (умышленное убийство).

Приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям А.Иванюк был осужден на 11 лет лишения свободы. Не согласившись с приговором, адвокат обвиняемого Улькер Юсифова подала апелляционную жалобу. Бакинский апелляционный суд оставил в силе приговор суда первой инстанции. Затем дело было рассмотрено в Верховном суде. Согласно постановлению Верховного суда, постановление Бакинского апелляционного суда было аннулировано, дело для пересмотра было направлено в Бакинский апелляционный суд.

Согласно постановлению Бакинского апелляционного суда, апелляционная жалоба А.Иванюка была удовлетворена. Приговор суда первой инстанции был аннулирован, суд вынес оправдательный приговор в его отношении. Не согласившись с решением, гособвинитель подал кассационную жалобу. Дело было вновь рассмотрено в Верховном суде. На процессе под председательством судьи Фархада Керимова было объявлено решение.

Согласно решению, кассационный протест был частично удовлетворен. Так, оправдательный приговор Бакинского апелляционного суда был аннулирован. Дело вновь возвращено в Бакинский апелляционный суд.

Напомним, что оба были сотрудниками российской компании и приехали в Баку для выполнения заказа посольства Российской Федерации в Азербайджане. Согласно заказу, они должны были установить системы видеонаблюдения и охраны в посольстве России.