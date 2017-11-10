Объявленный Азербайджаном в международный розыск по красной линии Интерпола задержан в Минске

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Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Объявленный Азербайджанским государством в международный розыск по красной линии Интерпола Руфат Сафияров 1982 г.р. был задержан в столице Беларуси Минске.

Как сообщает Report, в настоящее время ведется работа по экстрадиции этого лица в Азербайджан.

Согласно сообщению, Р.Сафияров находился в розыске по статьям 126 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) и 221 (хулиганство) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.