Объявленные в розыск в Калининграде азербайджанцы задержаны в Турции

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Стамбул. 24 января. REPORT.AZ/ Двое азербайджанцев, объявленных в розыск в российском городе Калининград по обвинению в совершении преступления, были задержаны в турецком городе Стамбул и переданы обратно.
Как сообщает турецкое бюро Report, это Рагимов Рагим Фуад оглу 1983 г.р. и Гурбанов Джаваншир Аббас оглу 1985 г.р.
Они обвиняются в разбое и убийстве. Оба азербайджанца уже переданы российской стороне.
Mübariz AslanovАвтор новости