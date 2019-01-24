Объявленные в розыск в Калининграде азербайджанцы задержаны в Турции

Стамбул. 24 января. REPORT.AZ/ Двое азербайджанцев, объявленных в розыск в российском городе Калининград по обвинению в совершении преступления, были задержаны в турецком городе Стамбул и переданы обратно.

Как сообщает турецкое бюро Report, это Рагимов Рагим Фуад оглу 1983 г.р. и Гурбанов Джаваншир Аббас оглу 1985 г.р.

Они обвиняются в разбое и убийстве. Оба азербайджанца уже переданы российской стороне.