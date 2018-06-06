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    Объявленного Германией в розыск мужчину экстрадируют из Азербайджана в Турцию

    Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось заседание суда по представлению министерства юстиции Азербайджана по поводу экстрадиции гражданина Турции Тургута Кямала Абдульсалама в его страну. 

    Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Афгана Гаджиева огласили приговор. 

    Суд вынес приговор об экстрадиции Т.Кямала в Турецкую Республику. 

    Отметим, что согласно обвинению, Т.Кямал считается виновным в обороте наркотиков в Германии. В 2006-2007 гг. он финансировал транспортировку наркотиков в Германию и Голландию.

    Кроме того, он был объявлен в розыск со стороны Турции.

    Ранее в Бакинском суде по тяжким преступлениям рассмотрели запрос Германии. Запрос был удовлетворен. Однако, при рассмотрении дела в Бакинском апелляционном суде, турецкая сторона также объявила розыск в отношении Т.Кямала и потребовала от азербайджанской стороны его экстрадиции. По этой причине дело вернули в суд первой инстанции. 

    Представитель посольства Турции также потребовал передать им гражданина их страны. 

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