Объявленного Германией в розыск мужчину экстрадируют из Азербайджана в Турцию

Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось заседание суда по представлению министерства юстиции Азербайджана по поводу экстрадиции гражданина Турции Тургута Кямала Абдульсалама в его страну.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Афгана Гаджиева огласили приговор.

Суд вынес приговор об экстрадиции Т.Кямала в Турецкую Республику.

Отметим, что согласно обвинению, Т.Кямал считается виновным в обороте наркотиков в Германии. В 2006-2007 гг. он финансировал транспортировку наркотиков в Германию и Голландию.

Кроме того, он был объявлен в розыск со стороны Турции.

Ранее в Бакинском суде по тяжким преступлениям рассмотрели запрос Германии. Запрос был удовлетворен. Однако, при рассмотрении дела в Бакинском апелляционном суде, турецкая сторона также объявила розыск в отношении Т.Кямала и потребовала от азербайджанской стороны его экстрадиции. По этой причине дело вернули в суд первой инстанции.

Представитель посольства Турции также потребовал передать им гражданина их страны.