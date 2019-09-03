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Объявленный Азербайджаном в розыск гражданин Швеции задержан в Палестине

Объявленный Азербайджаном в розыск швед задержан в Палестине

Объявленный Азербайджаном в розыск иностранец задержан за границей.

Как сообщает Report, 49-летний гражданин Швеции Мильхем Басем, объявленный в международный розыск по линии "Интерпола" по ст. 318 (Незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики) и 320 (Подделка, незаконное изготовление или сбыт официальных документов, государственных наград, печатей, штампов, бланков или использование поддельных документов) УК Азербайджанской Республики, задержан в Палестине. 

Ожидается его экстрадиция в Азербайджан. 

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