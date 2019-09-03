Объявленный Азербайджаном в розыск гражданин Швеции задержан в Палестине

Объявленный Азербайджаном в розыск иностранец задержан за границей.

Как сообщает Report, 49-летний гражданин Швеции Мильхем Басем, объявленный в международный розыск по линии "Интерпола" по ст. 318 (Незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики) и 320 (Подделка, незаконное изготовление или сбыт официальных документов, государственных наград, печатей, штампов, бланков или использование поддельных документов) УК Азербайджанской Республики, задержан в Палестине.

Ожидается его экстрадиция в Азербайджан.