Объявлены результаты экспертизы по факту смерти студентки БГУ - ФОТО

Объявлены результаты экспертизы по установлению причин смерти Хасметовой Шекер Фаиг гызы, скончавшейся, как предполагалось, от отравления во втором общежитии Бакинского государственного университета (БГУ).

Об этом Report сообщил отец Ш.Хасметовой Фаик Хасметов.

По его словам, согласно заключению проведенной в Турции экспертизы, причиной смерти дочери стал угарный газ:

"Следствие продолжается. Посоветовавшись с нашим адвокатом Тюркелем Сулейманлы, мы подадим в суд на соответствующие структуры. В ближайшие дни обратимся в суд с иском".

21 ноября прошлого года во втором общежитии БГУ отравились три студентки. Одна из них - Шекер Фаиг гызы Хасметова 1999 г.р. скончалась.

Доставленные на машине скорой помощи в отделение токсикологии Клинического медицинского центра №1 Дильруба Гисмет гызы Гулиева и Гамида Буньямиддин гызы Ибадова вскоре были выписаны.

По факту в Бакинской городской прокуратуре возбуждено уголовное дело, ведется следствие.