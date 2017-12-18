Объявлен приговор пытавшемуся убить в Баку возлюбленную, которая моложе него на 23 года

Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось судебное заседание по уголовному делу в отношении Джабраила Мустафаева 1966 г.р., обвиняемого в попытке убийства своей возлюбленной, которая младше него на 23 года.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Азера Пашаева был объявлен приговор, согласно которому Дж. Мустафаев лишен свободы сроком на 11 лет.

Отметим, что инцидент произошел в этом году в Сабаильском районе. Пытаясь убить возлюбленную Разийю Вердиеву, Дж. Мустафаев нанес гражданской супруге ножевое ранение.

У них есть внебрачный ребенок, которого женщина долгое время не показывала Дж.Мустафаеву. По этой причине между ними возник спор, завершившийся поножовщиной.

Потерпевшая Р.Вердиева работала в одном из столичных баров.

При уточнении на судебном заседании анкетных данных обвиняемого лица, было отмечено, что женатый Дж.Мустафаев имеет высшее образование. В 2012 году он был приговорен к 3 годам тюрьмы по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. После отбывания наказания он вышел на свободу.

Дж.Мустафаев обвиняется по ст. 29, 120 (попытка умышленного убийства) УК.