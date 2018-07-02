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    Объем средств Фонда помощи ВС Азербайджана на 1 июля

    Баку. 2 июля. REPORT.AZ/ Обнародован объем средств, поступивших в Фонд помощи Вооруженным силам Азербайджанской Республики.

    Как сообщили Report в пресс-службе Минобороны, по состоянию на 2-ое июля текущего года в Фонде помощи Вооруженным силам Азербайджанской Республики собраны средства в размере 92.125.615,88 манатов, 213.577,88 долларов США, 11636,0 евро и 5000,0 рублей.

    Напомним, что Фонд помощи Вооруженным силам создан указом президента Азербайджанской Республики за номером 755 от 17 августа 2002 года.

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