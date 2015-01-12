Должны ли привлекаться к ответственности водители, сбившие пешехода за пределами пешеходной дорожки?

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ "Если пешеход не пользуется пешеходной дорожкой, и его подобное действие становится причиной аварии транспортных средств, приводит к гибели людей или получению ими увечий, этот пешеход должен быть привлечен к уголовной ответственности". Об этом заявил Report начальник отдела по связям с общественностью Главного управления государственной дорожной полиции (ГУГДП) министерства внутренних дел (МВД), полковник полиции Камран Алиев.

К.Алиев отметил, что если водитель сбил пешехода за пределами пешеходного перехода, то есть на проезжей части и следствие не усмотрело в действиях водителя ничего противозаконного, водитель не может быть привлечен к ответственности: "Обязанностью же водителя является принятие предупредительных мер с целью обойти любое появившееся перед ним препятствие. Если водитель принял все зависящие от него меры, но скорость транспортного средства или состояние дороги не позволили ему остановить автомобиль, он не может быть привлечен не только к уголовной, но и к административной ответственности".

К.Алиев добавил, что только после заключения автотехнической экспертизы становится известно, принял ли водитель предупредительные меры для того, чтобы не сбить пешехода: "Если согласно заключению проведенной автотехнической экспертизы авария произошла не по вине водителя, с какой стати он должен привлекаться к ответственности? Просто некоторые наши водители при виде пешехода не задумываются о том, что этот человек может быть умственно неполноценным, больным, пожилым, слабовидящим или глухим".

Официальный представитель ГДП отметил, что при виде вышедшего на полосу движения пешехода водитель должен принять меры безопасности: "Необходимо снизить скорость транспортного средства, чтобы в случае если пешеход неожиданно появился перед автомобилем, водитель смог затормозить. К сожалению, наши водители не соблюдают необходимые пределы скорости. Превышение скорости не позволяет принять меры для того, чтобы не сбить пешехода".