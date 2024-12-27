Нурулла Сираджов: В больнице Казахстана о нас хорошо заботились

Мы довольны здешними условиями, лучше и быть не может.

Мы довольны здешними условиями, лучше и быть не может.

Как сообщает Report , об этом заявил житель Загатальского района Нурулла Сираджов, доставленный в Азербайджан после авиакатастрофы в Казахстане.

"У меня перелом пальца, он в гипсе, и есть ушибы. В Казахстане о нас хорошо заботились. Здесь также прекрасно ухаживают за нами. Мы всем довольны. Лучше просто не бывает - о нас заботятся на высшем уровне", - отметил он.

Сираджов также подчеркнул, что не знает ничего о судьбе своей супруги: "Я хотел бы знать, где и в каком она состоянии. Очень хочу с ней встретиться. В самолёте мы сидели рядом. После этого я её не видел. Единственное, по кому я скучаю - это моя жена".