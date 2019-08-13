Ножевое ранение в спину получил 28-летний житель Баку

В Баку 28-летний парень получил ножевое ранение.

Как сообщает Report, происшествие зарегистрировано 12 августа около 17 часов вечера в поселке Зых Сураханского района.

На улице Г.Аллахвердиева неизвестный нанес ножевое ранение в область спины жителю Баку Мураду Джавадову 1991 г.р.

Раненый был доставлен в Городскую клиническую больницу № 3, его не удалось расспросить о подробностях произошедшего.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками отделения полиции № 33 Сураханского районного управления полиции и Отдельного полка полиции быстрого реагирования, был задержан подозреваемый в совершении преступления житель города Баку, ранее судимый по статье 234 УК Натик Мамедов 1978 г.р.

По факту возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного Кодекса, ведется следствие.