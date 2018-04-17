Новый пресс-секретарь ГДП обратился к водителям

Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ Главное управление государственной дорожной полиции обратилось с рекомендациями к водителям.

Как сообщил Report новый начальник отдела по связям с общественностью управления, майор полиции Руфат Гулиев, анализ зарегистрированных в последние дни ДТП показывает, что большинство аварий с тяжелыми последствиями происходило из-за частых холодных, дождливых и туманных погодных условий, а также из-за того, что некоторые водители садятся за руль уставшими и не выспавшимися: "С целью обеспечения безопасности движения с учетом необходимости кратковременного отдыха после 3-4 часов беспрерывной езды для водителей, управляющих транспортными средствами на дальние расстояния, ГУГДП для своевременного предотвращения возможных аварий по данным причинам еще раз доводит до сведения водителей в первую очередь серьезно проверять техническое состояние автомобилей перед совершением путешествия и в течение пути держать под контролем их исправность.

В связи с этим на стационарных постах ГДП, расположенных на автодорогах республиканского значения, созданы соответствующие условия, организованы специальные площадки для стоянки транспортных средств. Уважаемые водители, не забывайте, что в ваших руках не только руль, но ваша жизнь и жизнь ваших пассажиров".