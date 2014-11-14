Новый начальник ГУБ ГБ начал проверку в управлениях и отделениях полиции

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Новый начальник главного управления полиции г.Баку (ГУБ ГБ) генерал-майор Миргафар Сейидов начал проверку в управлениях и отделениях полиции столицы. Об этом Report сообщили в правоохранительных органах.

Первую проверку М.Сейидов провел в Сабаильском районном управлении полиции (РУП). Согласно сообщению, М.Сейидов пришел в административное здание отделения в гражданской одежде в качестве истца. Сотрудники отделения не узнали М.Сейидова и начальнику ГУБ ГБ пришлось подождать в коридоре. Спустя некоторое время стало известно, что "истец" является начальником ГУБ ГБ.

Будут представлены сведения о применения наказания по отношению к сотрудникам по данному факту.

Пресс-служба ГУБ ГБ не прокомментировала инцидент.