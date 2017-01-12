Новые водительские удостоверения: Нужно ли указывать имя, фамилию и отчество лица английскими буквами?

Эксперты подчеркивают, что при поездке граждан Азербайджана за границу часто при чтении документов возникают проблемы

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ В Азербайджане приступили к выдаче водительских удостоверений по новым правилам.

Комментируя вопрос, некоторые эксперты заявили Report о необходимости написания в водительских удостоверениях (водительских прав) имени, фамилии, отчества и места рождения не только на азербайджанском алфавите латинской графикой, но и английскими буквами.

Эксперты подчеркнули, что при поездке граждан Азербайджана за границу часто при чтении документов возникают проблемы. Так как представители соответствующих структур других стран затрудняются при чтении некоторых букв азербайджанского алфавита.

Как сообщил Report начальник отдела связей с общественностью Главного управления государственной дорожной полиции министерства внутренних дел, полковник полиции Кямран Алиев, согласно новым правилам изменение букв в разделах, куда вписываются имя, фамилия, отчество, место рождения, не предусмотрено. Он считает, что нет необходимости менять буквы на английские: "Так как, в водительских удостоверениях в странах-членах Международной Венской конвенции не должны делать замечания из-за слов, вписанных в графу имени, фамилии, отчества и места рождения. Согласно обязательствам, взятым каждой из стран-членов конвенции, проблем при вождении транспортных средств с водительскими удостоверениями других стран возникать не должно".

Что же касается вопроса использования в Азербайджане водительских удостоверений иностранцами, К.Алиев сказал, что эти лица могут воспользоваться водительскими удостоверениями в течение месяца со дня получения разрешения на проживание в Азербайджане. Через месяц иностранцы должны получить в Азербайджане новое водительское удостоверение.

Что же касается новых изменений и правил, связанных с водительскими удостоверениями, К.Алиев сказал, что водители впредь могут по собственному желанию получить водительское удостоверение для управления транспортными средствами с автоматическими коробками передач. Так, водителям, выдержавшим экзамен по управлению транспортными средствами с автоматическими коробками передач, водительское удостоверение выдается в обычном порядке: "В раздел "специальное примечание" вписывают слова "avtomat t/r" (автоматическая трансмиссия). Это означает, что этим удостоверением можно управлять лишь транспортными средствами с автоматической коробкой передач. Однако, водители, выдержавшие экзамен по управлению транспортными средствами с механическими коробками передач, могут управлять транспортными средствами как с автоматическими, так и с механическими коробками передач".