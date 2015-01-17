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    ​Новорожденный ребёнок скончался в ДТП, его мать и бабушка получили травмы

    По факту в главном управлении полиции ведется следствие

    Баку. 17 января. REPORT.AZ/ На территории Гарадагского района в поселке Алят произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие. Как сообщает Report, информацию об этом распространил официальный сайт министерства внутренних дел Азербайджана. Столкнулись автомобили ВАЗ-2107, управляемый жителем Ходжавендского района Зохрабом Балакишиевым, KАМАЗ-5320, за рулем которого был житель г.Ширван Анар Аманов и еще один автомобиль ВАЗ-2107, управляемый жителем Сабирабада Аскером Гаджиевым. Пассажиры З.Балакишиева - новорожденная дочь скончалась на месте происшествия, жена Алия и теща Дильшад Бахрамова помещены в больницу. 

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