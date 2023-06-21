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МВД о событиях в Гедабеке: Распространяемые в соцсетях кадры не отражают другие аспекты незаконных действий

МВД о событиях в Гедабеке: Распространяемые в соцсетях кадры не отражают другие аспекты незаконных действий В связи с незаконным вмешательством группы лиц в строительство искусственного озера на территории села Союдлю Гедабекского района со стороны районной исполнительной власти и полиции в течение двух месяцев с ними проводится профилактическая разъяснительная
Происшествия
21 июня 2023 г. 12:44
МВД о событиях в Гедабеке: Распространяемые в соцсетях кадры не отражают другие аспекты незаконных действий

Несмотря на то, что в течении двух месяцев исполнительная власть Гедабекского района и сотрудники полиции проводят профилактическую разъяснительную работу в селе Союдлу, группа лиц незаконно вмешалась в строительство искусственного озера в селе.

Как сообщает Report, об этом рассказал начальник отдела пресс-службы МВД, полковник-лейтенант полиции Эльшад Гаджиев.

Он отметил, что вчера в связи с нападением этих лиц на сотрудников предприятия сотрудники полиции были привлечены на территорию и пресекли их незаконные действия: "К сожалению, кадры, распространяемые в социальных сетях, не отражают другие аспекты совершенных противоправных действий. Умышленно, целенаправленно показано применение сотрудником полиции спецсредства против одной из женщин. Полицейский поддался эмоциям и совершил противоправное действие, и мы признаем это. В связи с этим проводится соответствующее расследование, будет дана правовая оценка его действиям.

Гражданам хорошо известны многочисленные факты, когда женщины, участвовавшие в незаконных акциях, в основном, в Баку, оскорбляли сотрудников полиции, совершали противоправные действия, все это было снято журналистами. В ответ же сотрудники полиции проявили выдержку.

Неоднократно сотрудники полиции подвергались противоправным действиям со стороны женщин, но не применяли против них какие-либо специальные средства, и вопрос о привлечении этих женщин к ответственности не поднимался".

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Версия на азербайджанском языке DİN-dən Gədəbəylə bağlı yeni açıqlama: "Yayılan görüntülər qanunsuz hərəkətlərin digər tərəflərini əks etdirmir"

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