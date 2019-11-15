Новые назначения в МВД Азербайджана

В Министерстве внутренних дел Азербайджана произведены два новых назначения.

Как сообщает Report, соответствующие приказы подписал министр внутренних дел, генерал-полковник Вилаят Эйвазов.

Согласно приказу, начальник Лянкяранского городского и районного управления полиции полковник Ислам Гумбатов был освобожден от занимаемой должности и назначен начальником Главного управления МВД по борьбе с наркотиками.

Согласно другому приказу министра, начальник управления уголовного розыска Бакинского городского управления полиции Аласлан Агаев был освобожден от занимаемой должности и назначен начальником Национального центрального бюро Интерпола в Азербайджане.

В пресс-службе МВД подтвердила факт Report.

Напомним, что ранее начальник Национального центрального бюро Интерпола генерал-майор полиции Мехман Тахмазов был отправлен на пенсию в связи с достижением предельного возраста пребывания на службе. Начальник Главного управления МВД по борьбе с наркотиками, генерал-майор полиции Ази Асланов был назначен начальником Главного управления по борьбе с торговлей людьми.