Выяснились новые детали в связи с родившей в Грузии школьницей-азербайджанкой

Выяснились новые детали в связи с рождением ребенка в деревне Габал Лагодехского района Грузии 16-летней азербайджанской школьницей.

Как сообщает грузинское бюро Report, обвиняемый в изнасиловании подростка 40-летний житель деревни отверг предъявленные ему обвинения.

Он сообщил, что семья девушки требует у него 10 тысяч лари.

Семья девушки заявляет о факте изнасилования и требует привлечь 40-летнего мужчину к уголовной ответственности. Они сообщают, что семья мужчины предлагала им золото в обмен на сокрытие факта.

МВД Грузии ведет следствие по статье 140 (половая связь или другие действия сексуального характера с лицом, не достигшим совершеннолетия) УК.

В рамках следствия будет проведена генетическая экспертиза для установления отцовства рожденного ребенка.

В случае доказательства вины лица, обвиняемого в изнасиловании подростка, его ожидает лишение свободы на срок от 7 до 9 лет.