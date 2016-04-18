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    Новелла Джафароглу подала в суд на ГФСЗ

    Дело будет рассматриваться в Бакинском апелляционном суде

    Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ Председатель Общества защиты прав женщин имени Диляры Алиевой, правозащитница Новелла Джафароглу подала в суд на Ясамальское отделение Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ). 

    Как сообщает Report, Н.Джафароглу выдвинула иск о перерасчете суммы трудовой пенсии.

    1-й Бакинский административно-экономический суд удовлетворил иск правозащитницы. Не согласившись с решением, Ясамальское отделение ГФСЗ подало апелляционную жалобу.  Дело будет рассматриваться в Бакинском апелляционном суде.

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