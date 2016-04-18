Новелла Джафароглу подала в суд на ГФСЗ

18 апреля, 2016 09:07

Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ Председатель Общества защиты прав женщин имени Диляры Алиевой, правозащитница Новелла Джафароглу подала в суд на Ясамальское отделение Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ). Как сообщает Report, Н.Джафароглу выдвинула иск о перерасчете суммы трудовой пенсии. 1-й Бакинский административно-экономический суд удовлетворил иск правозащитницы. Не согласившись с решением, Ясамальское отделение ГФСЗ подало апелляционную жалобу. Дело будет рассматриваться в Бакинском апелляционном суде.