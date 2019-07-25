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Нотр-Дам может обрушиться из-за аномальной жары

Нотр-Дам может обрушиться из-за аномальной жары

Собор Парижской Богоматери может обрушиться из-за аномальной жары. Как сообщает Report со ссылкой на Euronews, об этом заявил главный архитектор исторических памятников Франции Филипп Вильнев.

Ф. Вильнев заявил, что в стенах храма все еще остается много влаги, которая скопилась после тушения апрельского пожара в здании.

Он добавил, что вода может высохнуть слишком быстро, поскольку на территории государства наблюдаются резкие температурные рекорда. Это может создать угрозу несущей конструкции здания.

Рабочие, которые занимаются разгребанием завалов после пожаров, устанавливают специальные укрепления, которые должны предотвратить предполагаемое обрушение.

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