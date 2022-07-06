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НИИ МЧС проводит тренинги для обеспечения безопасности в горнодобывающем секторе

НИИ МЧС проводит тренинги для обеспечения безопасности в горнодобывающем секторе В азербайджанском научно-исследовательском институте техники безопасности и охраны труда Государственного агентства по надзору за безопасным ведением работ в промышленности Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) созданы все условия для одновременног
Происшествия
6 июля 2022 г. 13:30
НИИ МЧС проводит тренинги для обеспечения безопасности в горнодобывающем секторе

В азербайджанском научно-исследовательском институте техники безопасности и охраны труда Государственного агентства по надзору за безопасным ведением работ в промышленности Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) созданы все условия для одновременного обучения более 90 участников.

Как сообщает Report, об этом заявил заведующий отделом НИИ Вугар Халилов журналистам во время медиатура.

По его словам, учебные комнаты оснащены отвечающими современным требованиям компьютерами и другим техническим оборудованием.

"Здесь созданы все условия для одновременного обучения более 90 участников, экзаменационная комната укомплектована компьютерным оборудованием таким образом, что 15 человек могут одновременно сдавать экзамены с помощью специального программного обеспечения", - отметил он.

Основной целью деятельности Научно-исследовательского института является обеспечение безопасности в горнодобывающей промышленности, а также сбор и анализ данных о безопасности.

"Институт прошел международную сертификацию по системе менеджмента качества ISO 9001, охраны окружающей среды ISO 14001 и охраны здоровья ISO 45001", - отметил В. Халилов.

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Версия на азербайджанском языке ФотоFHN-in Elmi-Tədqiqat İnstitutunda eyni vaxtda 90 nəfər tədris ala biləcək

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