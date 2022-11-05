Незаконно заехавший на "Шелковый путь" водитель совершил смертельное ДТП

В Хачмазе незаконно заехавший на "Шелковый путь" водитель совершил ДТП, есть погибший.

В Хачмазе незаконно заехавший на "Шелковый путь" водитель совершил ДТП, есть погибший.

Как сообщает Report, ДТП произошло 4 ноября на территории района.

Водитель автомобиля марки "ВАЗ-2106" с государственным регистрационным знаком 27-BC-019 Сеидов Надир Бабир оглу незаконно заехал на "Шелковый путь", прегражденный каменным панелями. Потерявший управление водитель врезался в каменную панель. В результате ДТП Н.Сеидов скончался на месте происшествия.

По факту в Хачмазском районном отделе полиции заведено уголовное дело по соответствующей статье УК АР, ведется следствие.