Незаконно заехавший на "Шелковый путь" водитель совершил смертельное ДТП

В Хачмазе незаконно заехавший на "Шелковый путь" водитель совершил ДТП, есть погибший.
Как сообщает Report, ДТП произошло 4 ноября на территории района.
Водитель автомобиля марки "ВАЗ-2106" с государственным регистрационным знаком 27-BC-019 Сеидов Надир Бабир оглу незаконно заехал на "Шелковый путь", прегражденный каменным панелями. Потерявший управление водитель врезался в каменную панель. В результате ДТП Н.Сеидов скончался на месте происшествия.
По факту в Хачмазском районном отделе полиции заведено уголовное дело по соответствующей статье УК АР, ведется следствие.