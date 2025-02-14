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Незаконная экономическая деятельность армян нанесла Азербайджану почти 21 млрд манатов ущерба

Незаконная экономическая деятельность армян нанесла Азербайджану почти 21 млрд манатов ущерба В результате незаконной экономической деятельности армян в период 1992-2023 годов Азербайджану был нанесен материальный ущерб на сумму более 20,9 миллиарда манатов.
Происшествия
14 февраля 2025 г. 22:16
Незаконная экономическая деятельность армян нанесла Азербайджану почти 21 млрд манатов ущерба

В результате незаконной экономической деятельности армян в период 1992-2023 годов Азербайджану был нанесен материальный ущерб на сумму более 20,9 миллиарда манатов.

Как сообщает Report, об этом говорится в обвинительном акте по уголовному делу лиц армянского происхождения, обвиняемых в совершении военных преступлений.

Отмечается, что доходы, полученные от незаконной эксплуатации ресурсов, принадлежащих Азербайджанской Республике, включая объемы сельского хозяйства, добычи минерального сырья, производства энергии (гидроэнергии), розничной торговли, общественного питания, промышленной продукции и других сфер деятельности, а также незаконная деятельность компании Frank Müller Group, незаконное производство рыбьей икры и незаконные финансовые операции, проведенные ЗАО Artsakhbank, в общей сложности нанесли материальный ущерб на сумму более 20,9 миллиардов манатов, и были потрачены на финансирование терроризма.

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Версия на азербайджанском языке Ermənilər qanunsuz iqtisadi fəaliyyətlər nəticəsində Azərbaycana 20 milyard manatdan artıq maddi ziyan vurub

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