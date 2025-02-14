Незаконная экономическая деятельность армян нанесла Азербайджану почти 21 млрд манатов ущерба

В результате незаконной экономической деятельности армян в период 1992-2023 годов Азербайджану был нанесен материальный ущерб на сумму более 20,9 миллиарда манатов.
Как сообщает
Отмечается, что доходы, полученные от незаконной эксплуатации ресурсов, принадлежащих Азербайджанской Республике, включая объемы сельского хозяйства, добычи минерального сырья, производства энергии (гидроэнергии), розничной торговли, общественного питания, промышленной продукции и других сфер деятельности, а также незаконная деятельность компании Frank Müller Group, незаконное производство рыбьей икры и незаконные финансовые операции, проведенные ЗАО Artsakhbank, в общей сложности нанесли материальный ущерб на сумму более 20,9 миллиардов манатов, и были потрачены на финансирование терроризма.