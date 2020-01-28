​Нетаньяху отозвал свой запрос на получение парламентского иммунитета

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял решение отозвать свой запрос на получение парламентской неприкосновенности на фоне предъявленных ему обвинений по трём уголовным делам, передает Report со ссылкой на RT.

"Несколько минут назад я сообщил спикеру кнессета о том, что я отозвал запрос о предоставлении иммунитета... Я не позволю своим политическим оппонентам использовать этот вопрос, чтобы вмешиваться в исторический процесс, который я веду", — написал он в своём Facebook.

Ранее, 1 января Нетаньяху подал прошение о получении парламентской неприкосновенности за несколько часов до истечения месяца, отпущенного для подачи указанной просьбы.

В Генпрокуратуре Израиля сообщали о намерении предъявить Нетаньяху обвинения в мошенничестве, злоупотреблении доверием и взяточничестве.