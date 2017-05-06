Несовершеннолетний, сбивший женщину на Porsche, будет отправлен в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа - ОФИЦИАЛЬНО

Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ Главное управление полиции по городу Баку и городская прокуратура распространили информацию о ДТП со смертельным исходом в Баку.

Как сообщает Report, в информации говорится, что 3 мая 2017 года водитель неизвестного автомобиля во время движения по территории Сабунчинского района сбил пешехода Мамедову Хаялу Анвар гызы и после этого сбежал с места происшествия.

Х. Мамедова скончалась от полученных травм в городской клинической больнице №3.

По факту в Следственном отделе Сабунчинского РУП было возбуждено уголовное дело по статьям 263.2 и 264 Уголовного кодекса.

В ходе проведенных следственных и оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что преступление было совершено водителем автомобиля марки "Porsche" с государственными номерными знаками 99-BS-999, несовершеннолетним Адилем Мамедовым (имя и фамилия условные).

Уголовное дело было определено статьями 263-1.3 (нарушение правил дорожного движения, т.е. вождение транспортных средств со стороны лиц, не имеющих на это право, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) и 264 (побег с места ДТП) УК.

Будет обеспечено проведение необходимых мероприятий по направлению не достигшего совершеннолетия А. Мамедова в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа, поскольку тот не достиг соответствующего возраста для привлечения его к уголовной ответственности в соответствии с УК Азербайджана.

В отношение лица, имеющего право на управление транспортным средством Надира Мамедова (имя и фамилия условные), было применено административное наказание, предусмотренное статьей 335.3 Кодекса об административных правонарушениях, за то, что тот доверил управление транспортным средством своему сыну, не имеющему на это право - малолетнему А. Мамедову.

В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные мероприятия.