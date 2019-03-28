Министр: Несмотря на обращения в Diqlas и ИВ Низаминского района, не были решены вопросы пожарной безопасности

"Момент возникновения пожара в торговом центре в Низаминском районе Баку попал также на записи камер видеонаблюдения министерства внутренних дел".

Как сообщает Report, об этом министр по чрезвычайным ситуациям Кямаледдин Гейдаров сказал 28 марта на совещании под председательством президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в связи с пожаром в торговом центре в Низаминском районе Баку.

Министр отметил, что несмотря на соответствующие обращения МЧС начиная с 2015 года в ТЦ Diqlas и Исполнительную власть Низаминского района, в торговом центре не были решены вопросы пожарной безопасности и не проведены другие меры безопасности, не поставлены необходимые с этой целью гидраты: "Неправильная расстановка товаров на складах и облицовка здания алкопаном еще больше усилили огонь".