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Несколько сел Геранбоя остались без электричества из-за непогоды

Несколько сел Геранбоя остались без электричества из-за непогоды Из-за дождливой погоды в нескольких селах Геранбойского район возникли перебои в электроснабжении.
Происшествия
23 февраля 2023 г. 23:09
Несколько сел Геранбоя остались без электричества из-за непогоды

Из-за дождливой погоды в нескольких селах Геранбойского район возникли перебои в электроснабжении.

Как сообщает западное бюро Report, более часа проблема наблюдается в селах Болуслу, Мешедигаралар и Эйвазалылар.

По словам жителей сел, перебои с подачей электроэнергии в основном связаны с погодными условиями. То есть проблемы с электроснабжением возникают при ветреной или дождливой погоде.

В профильных ведомствах же сообщили, что в настоящее время ведутся работы для решения проблемы, и в ближайшее время электроснабжение в указанных селах будет восстановлено.

Отметим, что в регионе сохраняется дождливая погода.

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