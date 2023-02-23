Несколько сел Геранбоя остались без электричества из-за непогоды

Из-за дождливой погоды в нескольких селах Геранбойского район возникли перебои в электроснабжении.
Как сообщает западное бюро
По словам жителей сел, перебои с подачей электроэнергии в основном связаны с погодными условиями. То есть проблемы с электроснабжением возникают при ветреной или дождливой погоде.
В профильных ведомствах же сообщили, что в настоящее время ведутся работы для решения проблемы, и в ближайшее время электроснабжение в указанных селах будет восстановлено.
Отметим, что в регионе сохраняется дождливая погода.