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Несколько человек оказались в беспомощном состоянии на горе Бабадаг

Несколько человек оказались в беспомощном состоянии на горе Бабадаг Несколько человек оказались в беспомощном состоянии на горе Бабадаг.
Происшествия
6 августа 2022 г. 12:15
Несколько человек оказались в беспомощном состоянии на горе Бабадаг

Несколько человек оказались в беспомощном состоянии на горе Бабадаг.

Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана.

В ведомстве отметили, что на горячую линию "112" министерства поступила информация, что несколько человек оказались в беспомощном состоянии на горе Бабадаг в Исмаиллинском районе.

"К поисково-спасательным работам незамедлительно были привлечены спасательные силы Северо-Западного регионального центра МЧС, соответствующие структуры были проинформированы. Общественности будет предоставлена дополнительная информация", - добавили в министерстве.

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Версия на азербайджанском языке Babadağ dağında bir neçə nəfər köməksiz vəziyyətdə qalıb

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