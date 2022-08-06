Несколько человек оказались в беспомощном состоянии на горе Бабадаг.
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В ведомстве отметили, что на горячую линию "112" министерства поступила информация, что несколько человек оказались в беспомощном состоянии на горе Бабадаг в Исмаиллинском районе.
"К поисково-спасательным работам незамедлительно были привлечены спасательные силы Северо-Западного регионального центра МЧС, соответствующие структуры были проинформированы. Общественности будет предоставлена дополнительная информация", - добавили в министерстве.