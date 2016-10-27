 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Несчастный случай в Педагогическом университете: 20-летняя студентка получила тяжелую травму

    По данному факту проводится расследование

    Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ В Азербайджанском государственном педагогическом университете (АГПУ) произошел несчастный случай.

    Как сообщает Report, студентка АГПУ, жительница Бардинского района Мустафаева Тахира Назим гызы (1996 г.р.) поскользнулась на лестнице образовательного учреждения. В результате падения Т.Мустафаева получила черепно-мозговую травму. Она госпитализирована в городскую клиническую больницу №1, состояние студентки оценивается как стабильно тяжелое.

    Отмечается, что студентка поскользнулась из-за разлитой на лестнице жидкости в результате проводимых там строительных работ.

    По данному факту проводится расследование. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi