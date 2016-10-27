Несчастный случай в Педагогическом университете: 20-летняя студентка получила тяжелую травму

Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ В Азербайджанском государственном педагогическом университете (АГПУ) произошел несчастный случай.

Как сообщает Report, студентка АГПУ, жительница Бардинского района Мустафаева Тахира Назим гызы (1996 г.р.) поскользнулась на лестнице образовательного учреждения. В результате падения Т.Мустафаева получила черепно-мозговую травму. Она госпитализирована в городскую клиническую больницу №1, состояние студентки оценивается как стабильно тяжелое.

Отмечается, что студентка поскользнулась из-за разлитой на лестнице жидкости в результате проводимых там строительных работ.

По данному факту проводится расследование.