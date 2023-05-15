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Непрерывные дожди вызвали ряд последствий в Астаре

Непрерывные дожди вызвали ряд последствий в Астаре 15:41
Происшествия
15 мая 2023 г. 16:06
Непрерывные дожди вызвали ряд последствий в Астаре

Непрерывные дожди вызвали ряд последствий в Астаринском районе.

Как передает южное бюро Report, в результате ливневых дождей в аварийное состояние пришел мост в селе Санджаради.

Розлив реки Пансарчай вызвал селевые потоки, затопившие посевные территории. Серьезный урон также нанесен фруктовым садам.

Кроме того, селевый поток разрушил часть сельской дороги, около 10 домам угрожает опасность.

В результате интенсивных осадков, выпавших в южном регионе, поднялся уровень воды в реках.

В районе продолжаются нестабильные погодные условия.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAstarada aramsız yağışlar fəsadlar törədib: kənd yolu dağılıb, bəzi evlər təhlükə altına düşüb

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