Непрерывные дожди вызвали ряд последствий в Астаре

Непрерывные дожди вызвали ряд последствий в Астаринском районе.
Как передает южное бюро Report, в результате ливневых дождей в аварийное состояние пришел мост в селе Санджаради.
Розлив реки Пансарчай вызвал селевые потоки, затопившие посевные территории. Серьезный урон также нанесен фруктовым садам.
Кроме того, селевый поток разрушил часть сельской дороги, около 10 домам угрожает опасность.
В результате интенсивных осадков, выпавших в южном регионе, поднялся уровень воды в реках.
В районе продолжаются нестабильные погодные условия.