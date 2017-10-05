Беспрерывные дожди стали причиной наводнений в Лянкяране

Ленкорань. 5 октября. REPORT.AZ/ Интенсивные ливневые дожди стали причиной наводнений в Лянкяране.

Как сообщает южное бюро Report, в результате выхода реки Лянкяран из берегов, село Сютемурдов и прибрежные районы оказались затопленными.

В некоторых местах уровень воды превышает полтора метра. Сотрудники МЧС занимаются эвакуацией людей, оказавшихся в зоне бедствия. Из-за сильного потока спасатели не могут подойти к домам на резиновых лодках. Поэтому были задействованы моторные лодки. Еще в нескольких селениях района, в частности в селе Гирдяни ситуация остается напряженной.

В Масаллинском районе в результате разлива реки Борадигях затопило до 100 домов, нанесен серьезный урон хозяйству. Наводнения вызвали перебои в электроснабжении. Большая часть Лянкярана часами остается без света.