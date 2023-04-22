Непогода в Джалилабаде нанесла ущерб сельскому хозяйству

Сильный ветер и ливень, наблюдавшиеся в Джалилабадском районе 21 апреля, нанесли сельскому хозяйству значительный ущерб.

Сильный ветер и ливень, наблюдавшиеся в Джалилабадском районе 21 апреля, нанесли сельскому хозяйству значительный ущерб.

Об этом местному бюро Report сообщили фермеры.

Непогода нанесла ущерб картофельным участкам в селах Кязымабад, Машлыг, Текле и другие. По словам владельцев хозяйств, ветреная и дождливая погода погубили около половины урожая.

"Для восстановления этих участков потребуется не менее 10-15 дней. Это означает, что уборка картофеля задержится на 10-15 дней, урожайность будет ниже на 50 процентов", - рассказали фермеры.

Отметим, что в этом году в Джалилабадском районе картофель посажен на 5 тыс. га.