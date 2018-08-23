 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Неопознанные вертолеты вооружают боевиков в Афганистане

    Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ В Афганистане зафиксированы полеты неизвестных вертолетов, на которых доставляется оружие представителям движения «Талибан» и боевикам террористической группировки «Исламское государство». 

    Об этом рассказала официальный представитель российского МИДа Мария Захарова 23 августа, передает Report.  

    «В частности, по утверждениям афганских СМИ и местных жителей, такие полеты в последнее время зафиксированы в провинции Сари-Пуль», — приводит ее слова ТАСС.

    Дипломат обратила внимание на то, что всё это происходит у границ центральноазиатских государств, а многие боевики, воюющие в Афганистане, родом из стран данного региона. При этом ни силовые структуры республики, ни дислоцированный там американо-натовский контингент никак не реагируют на поставки оружия, что вызывает ряд вопросов, подчеркнула Захарова.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi