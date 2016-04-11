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    Немат Панахлы и его племянник задержаны

    Причиной стало то, что он протестовал против акции перед домом Али Керимли

    Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Полиция задержала председателя Партии национальной государственности Азербайджана Немата Панахлы и его племянника Абульфаза Аллахвердиева. 

    Как сообщает Report, причиной стало то, что Н.Панахлы протестовал против акции перед домом председателя Партии народного фронта Азербайджана Али Керимли.

    Председатель партии, ссылаясь на проживание в этом же здании, заявил, что нарушено его спокойствие и попросил приостановить акцию. После этого между участниками акции и Н.Панахлы возник конфликт. Сотрудники 21-го отделения полиции Насиминского районного управления полиции задержали Н.Панахлы и его племянника А.Аллахвердиева. 

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