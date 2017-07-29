В России гражданин Азербайджана совершил попытку самоубийства

Баку. 29 июля. REPORT.AZ/ В России гражданин Азербайджана, три месяца удерживаемый приставами в качестве нелегального мигранта, совершил попытку самоубийства. Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, мужчина, которого должны были отправить на родину еще три месяца назад, все еще сидит в СУВСИГе Перми.

По данным источника, суд постановил выдворить его из страны, и накануне ему сказали, что его отправят на родину, но затем он узнал о том, что будет находиться в России минимум до 14 августа, и попытался свести счеты с жизнью.

Кроме того, очевидец рассказал, что ни миграционная служба, ни приставы не отправляют большинство мигрантов по неизвестным причинам, затягивая процесс до полугода.

В УФССП подтвердили попытку мигранта из Азербайджана наложить на себя руки.

"Иностранный гражданин Республики Азербайджан совершил попытку суицида. ЦВСИГ, где он содержится, является подразделением ГУВД по Пермскому краю, которое несет ответственность за безопасность содержащихся там граждан. В отношении лица от 27 июля возбужденно исполнительное производство о принудительном выдворении из страны. В настоящее время материал проверки находится в производстве ОД ОП № 3 УМВД России по городу Перми. Срок принятия решения по материалу — 28.08.2017 г.", — сообщили в ведомстве.