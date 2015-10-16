​Некоторых свидетелей по делу заместителя Сафара Абиева приведут в суд принудительно

Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился судебный процесс по делу бывшего заместителя министра обороны, полковника Мехмана Салимова, обвиняющегося в хищении и злоупотреблении должностными полномочиями.
Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Зейнала Агаева свидетельские показания дали Агамирза Мамедов и Кянан Расулов.
Во время допроса оба сказали, что не знакомы с М.Салимовым.
При даче показаний директор ООО "Legenda Co" А.Мамедов сказал, что не имел никаких связей с М.Салимовым: "Я только ставлю подпись под документами. Взамен Тарлан Юсифов несколько раз отдавал мне 200 манатов. Я познакомился с Тарланом через моего дядю. Я не знаю, кто кому что продал, сколько заплатил".
Затем было принято решение о принудительной доставке на процесс упомянутых в следствии и не пришедших в суд свидетелей.
Очередное судебное заседание назначено на 23 октября.
Отметим, что М.Салимов обвиняется по ст. 179.3.2 (присвоение и растрата в особо крупных размерах) и 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями) УК.
Напомним, что в 1995-1999 годах М.Салимов занимал должность заместителя министра обороны Сафара Абиева по политическим и общественным вопросам.
İsmayıl NəsibliАвтор новости
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