Некоторых свидетелей доставят на суд Федаи Лачын и других лиц в принудительной форме

Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось судебное заседание по уголовному делу в отношении 12 человек, а также певицы Федаи Лачын, обвиняемых в содействии побегу заключенных в Баку.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Азада Меджидова был допрошен свидетель Джейхун Ягубов.

Он заявил, что работает в Газахе таксистом: "Ночью ко мне подъехал автомобиль. Сидящий в автомобиле спросил у меня дорогу, потом попросил подвезти их и сказал, что заплатит 20 манатов. Я попросил 25 манатов. На заправочной станции я на свои деньги залил в бак автомобиля бензин на 10 манатов. На полпути они сбежали".

Судья заявил о неявке в суд некоторых свидетелей.

Было принято решение об их принудительной доставке в суд.

Процесс продолжится 17 сентября.

Отметим, что по уголовному делу, возбужденному в Следственном управлении по тяжким делам Генпрокуратуры в связи с фактом побега 23 октября прошлого года в Баку заключенных, Федая Мамедова (Федая Лачын) была привлечена к следствию в качестве обвиняемой и решением Насиминского районного суда в ее отношении была избрана мера пресечения в виде ареста.

В ее отношении возбуждено уголовное дело по ст. 304.2.1 УК.

По факту в Следственном управлении по особо тяжким делам Генпрокуратуры возбуждено уголовное дело по ст. 304.2.1 (побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи, группой лиц по предварительному сговору) и 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями) УК.

Согласно обвинительному акту, 7 человек - Музаффар Мамедов, Эмиль Сафаров, Рамиль Салимов, Хатам Алиев, Вусал Аббасов, Ровшан Джамалов и Рашад Мамедов признаны пострадавшими.