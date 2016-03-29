Наркоманов, не совершивших административные нарушения, будут принудительно лечить в психиатрических больницах

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ В Азербайджане лиц, страдающих наркоманией, будут помещать в психиатрическую больницу даже в случае несовершения ими административного нарушения и действий, представляющих угрозу для общества.

Как сообщает Report, в связи с этим предложено внести поправки в закон "Об охране здоровья населения".

На сегодняшнем заседании парламентского комитета по вопросам здравоохранения было отмечено, что в нынешнем варианте закона принудительным медицинским мерам подвергаются не совершавшие преступления лица, которые своим поведением и действиями неоднократно наносили материальный и моральный ущерб близким родственникам, негативно влияли на воспитание детей, грубо нарушали их права и неоднократно отказывались от предлагаемого добровольного лечения.

Предложенная новая поправка предусматривает включение в список лиц этой категории также наркоманов, не совершавших административных правонарушений, предусматривающих административное задержание.

Отметим, что проект поправок рекомендован на пленарное заседание Милли Меджлиса.