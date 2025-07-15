Неймет Авазов: Агдамский район понес ущерб в 4 млрд манатов во время оккупации

Агдамский район является одним из наиболее пострадавших регионов Азербайджана в результате агрессии Армении.

Агдамский район является одним из наиболее пострадавших регионов Азербайджана в результате агрессии Армении.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник следственного управления Генпрокуратуры Азербайджана Неймет Авазов на региональной конференции в Агдаме.

Он напомнил, что в 1992-1994 годах в результате оккупации были разрушены 1 город, 1 поселок и 81 село района, свыше 100 тысяч человек стали вынужденными переселенцами, а ущерб только в Агдамском районе превысил 4 млрд манатов.

Авазов подчеркнул, что в декабре 2024 года уголовное дело в отношении 15 лиц, причастных к этим преступлениям, направлено в Бакинский военный суд. Он отметил, что сбор доказательств по фактам преступлений, совершенных на протяжении 30 лет, был чрезвычайно ответственной задачей для следователей.

"В рамках этого уголовного дела собраны материалы по 1300 делам, доказаны 2548 эпизодов преступлений, дело насчитывает 5559 томов и включает 150 томов обвинительного заключения с многочисленными вещественными доказательствами", - добавил он.