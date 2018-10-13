Неймат Панахлы приговорен к административному аресту

13 октября, 2018 11:29

https://report.az/storage/news/36cf073a4318ac8fdfc1a6ee0dcffc60/fe80ab8c-fa8d-4247-943a-9eed91e0dd09_292.jpg Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ Председатель Партии национальной государственности Неймат Панахлы приговорен к 30 суткам административного ареста. Как сообщает Report, решение об аресте Н.Панахлы вынес Насиминский районный суд. Согласно решению суда, он был приговорен к 30 суткам административного ареста по статье 535.1 (умышленное неповиновение законному требованию сотрудника полиции или военнослужащего) Кодекса административных проступков.

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