Неймат Панахлы приговорен к административному аресту

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Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ Председатель Партии национальной государственности Неймат Панахлы приговорен к 30 суткам административного ареста.
Как сообщает Report, решение об аресте Н.Панахлы вынес Насиминский районный суд.
Согласно решению суда, он был приговорен к 30 суткам административного ареста по статье 535.1 (умышленное неповиновение законному требованию сотрудника полиции или военнослужащего) Кодекса административных проступков.
İlkin PirəliАвтор новости