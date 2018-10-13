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    Неймат Панахлы приговорен к административному аресту

    Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ Председатель Партии национальной государственности Неймат Панахлы приговорен к 30 суткам административного ареста.

    Как сообщает Report, решение об аресте Н.Панахлы вынес Насиминский районный суд.

    Согласно решению суда, он был приговорен к 30 суткам административного ареста по статье 535.1 (умышленное неповиновение законному требованию сотрудника полиции или военнослужащего) Кодекса административных проступков.

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