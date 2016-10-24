В Баку неизвестные не смогли проникнуть в дом и украли во дворе собаку стоимостью 1500 манатов

Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ Из частного дома в Бинагадинском районе города Баку украдена овчарка.

Как сообщает Report, кража произошла на улице Джафара Джаббарлы. Неизвестные лица хотели проникнуть в дом Тельмана Магеррамова, однако им помешала собака. В результате они украли овчарку стоимостью 1500 манатов. Владелец дома Т.Магеррамов обратился в Бинагадинское районное управление полиции.

Отметим, что на вышеуказанной улице 3 месяца назад была украдена другая собака.

По обоим фактам сотрудниками Бинагадинского районного управления полиции проводится расследование.