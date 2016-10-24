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    В Баку неизвестные не смогли проникнуть в дом и украли во дворе собаку стоимостью 1500 манатов

    Инцидент зарегистрирован в Бинагадинском районе

    Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ Из частного дома в Бинагадинском районе города Баку украдена овчарка.

    Как сообщает Report, кража произошла на улице Джафара Джаббарлы. Неизвестные лица хотели проникнуть в дом Тельмана Магеррамова, однако им помешала собака. В результате они украли овчарку стоимостью 1500 манатов. Владелец дома Т.Магеррамов обратился в Бинагадинское районное управление полиции. 

    Отметим, что на вышеуказанной улице 3 месяца назад была украдена другая собака. 

    По обоим фактам сотрудниками Бинагадинского районного управления полиции проводится расследование. 

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