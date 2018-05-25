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    Нефтчалинскому РОП выделили деньги - ремонта до сих пор нет

    Неизвестно, куда были потрачены средства

    Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ Несмотря на то, что для ремонта административного здания Нефтчалинского районного отделения полиции были выделены деньги, здание не отремонтировано.

    Этот факт подтвердил xeberci.net источник в РОП, сообщает Report.

    Сообщается, что на ремонт здания два года назад во время руководства РОП Вусалом Шабандиевым в соответствующем порядке были выделены средства. Однако здание до сих пор не отремонтировано. Куда были потрачены выделенные средства, неизвестно.

    Отметим, что полковник полиции Вусал Шабандиев в ноябре 2015 года был назначен начальником Нефтчалинского РОП.

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