Нефтчалинскому РОП выделили деньги - ремонта до сих пор нет

Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ Несмотря на то, что для ремонта административного здания Нефтчалинского районного отделения полиции были выделены деньги, здание не отремонтировано.

Этот факт подтвердил xeberci.net источник в РОП, сообщает Report.

Сообщается, что на ремонт здания два года назад во время руководства РОП Вусалом Шабандиевым в соответствующем порядке были выделены средства. Однако здание до сих пор не отремонтировано. Куда были потрачены выделенные средства, неизвестно.

Отметим, что полковник полиции Вусал Шабандиев в ноябре 2015 года был назначен начальником Нефтчалинского РОП.