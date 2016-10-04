Замена счетчиков "Азеришыг": отсутствие четкой процедуры и печальные последствия - ИССЛЕДОВАНИЕ

Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ Отсутствие четкой процедуры замены счетчиков "Азеришыг" и отключения света абонентам без предварительного уведомления могут порой привести к печальным и даже фатальным последствиям.

В редакцию Report обратилась жительница Сабунчинского района Баку Зульфия Галиуллина с жалобой о том, что с них потребовали оплатить штраф за установку электросчетчика без уведомления и без наличия соответствующих документов.

"У нас недавно испортился счетчик. Мы написали заявление в "Азеришыг", что у нас проблема со счетчиком и мы его хотим поменять. Когда меняли счетчик, работники Азеришыга сказали, что никаких проблем со старым счетчиком нет, он просто испортился. Причем бесплатно поменяли", - заявил З. Галиуллина.

По ее словам, после того, как поставили новый счетчик, "Азеришыг" выписал 85 манатов к оплате за установку нового счетчика.

"Мама пошла с родственницей в офис "Азеришыг" в поселке Бакиханово. Там им заявили, что у них нет 85 манатов долга, а есть 69 манатов штрафа за то, что сменяемый на новый счетчик был расплавленный. Через 10 минут им заявили, что у них не 69 манатов, а 30 манатов долг за установку счетчика без соответствующего заявления, мол, ваша ошибка. А у нас и акты, и протокол есть. В ответ на это нам ответили, что эти протоколы и акты не имеют силы и значения", - отметила жительница поселка.

З. Галиуллина подчеркнула, что теперь непонятно, за что они должны платить. "То есть мы либо за счетчик не заплатили, либо он сгорел или просто мы без спроса поставили", - уточнила она.

По ее словам, вчера им "отрезали" свет из-за невыплаты денег.

"Вчера после работы я пришла домой, а свет дома отключили. Мой отец слепой, ему 77 лет, он вообще не видит, ослеп на оба глаза. Плюс он астматик, стал задыхаться. Мама моя - гипертоник, у нее давление. Вчера в темноте упала, нога сильно распухла. И она с этой ногой пошла сегодня в "Азеришыг".

Когда вчера приходили свет отключать, моя мама сказала, что, мол, свет не отключайте, дочь придет с работы вечером, заплатит, а ей в ответ сказали, что пусть вначале деньги заплатят, потом включим", - заявил З. Галиуллина.

Как заявил Report глава пресс-службы ОАО "Азеришыг" Танрыверди Мустафаев, чуть более двух лет установка счетчиков и сдача технических условий проводится посредством центров "ASAN Xidmət".

По его словам, в связи c этим внесены изменения в некоторые решения Кабинета министров республики.

"Господин президент дал указание о передаче всех коммунальных услуги в "ASAN Kommunal". Если меняется счетчик старого образца у абонента на новый, то это проводится бесплатно, однако установка нового счетчика должна оплачиваться. Сюда также входят дополнительно и оплата за услугу и другие дополнительные расходы", - подчеркнул он.

Правовед Музаффар Бахышев в комментарии Report заявил, что согласно решению о подтверждении "Правил использования электроэнергии" Кабинета министров отключение электроэнергии без предварительного уведомления запрещено.

По его словам, отключение электроэнергии возможно лишь в частном порядке. "То есть это не может быть в массовой форме. В течение месяца граждан в индивидуальном порядке уведомляют о решении. Если в течение месяца после предупреждения долг не будет выплачен, то электроэнергия может отключаться в индивидуальном порядке. К сожалению, ОАО "Азеришыг" после своего создания говорит людям о 10-дневном сроке предупреждения. Естественно, это противозаконно", - отметил юрист.

М. Бахышев также подчеркнул, что отключение электроэнергии по причине неуплаты услуги за смену старого счетчика на новый является неправомерным. "Потому что согласно законодательству выдача счетчиков физическим лицам со стороны соответствующих учреждений проводится бесплатно. Только юридические лица сами обязаны оплачивать счетчик. Только в том случае, когда будет доказано, что частное лицо вмешалось в работу счетчика, либо сломало его, приводя в негодное состояние, тогда работники ОАО могут потребовать оплату со стороны гражданина. Нет, если счетчик установлен вне дома, то тогда абонент не несет никакой ответственности за его безопасность", - резюмировал он.