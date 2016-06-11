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    Небольшой самолет упал на жилой дом в Калифорнии

    Жертвами стали два человека

    Баку. 11 июня. REPORT.AZ/ По меньшей мере два человека погибли в результате падения небольшого самолета на двухэтажный жилой дом в городе Хоторне в округе Лос-Анджелес, штат Калифорния. Как передает Report, oб этом сообщила телеканал ABC.

    Как информировали представители местной пожарной службы, жертвами стали два человека, находившиеся на борту одномоторного самолета.

    Возникший в результате крушения пожар уже потушен. 

    О причинах аварии не сообщается.

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