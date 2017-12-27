Не вышедший в поход четвертый альпинист: Очень жаль, что я не смог пойти с ними

Министерство: Мы надеемся, что они были вынуждены переждать и задержались из-за непогоды

Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ "По годовому календарю клуба воздушных и экстремальных видов спорта "Гилавар" 23 декабря 4 члена клуба должны были пойти в поход. В последний момент одному из альпинистов Эльману Акперову не удалось пойти в поход, и отправились три альпиниста".

Об этом Report заявил завсектором массового физвоспитания и технических видов спорта министерства молодежи и спорта Айдын Мамедов.

Он отметил, что Бабур Гусейнов был гидом группы, Намин Буньятов и Фарида Джабраилзаде – члены клуба воздушных и экстремальных видов спорта "Гилавар": "Не верится, что альпинисты пропали без вести, они все опытные. Мы надеемся, что они были вынуждены переждать и задержались из-за непогоды".

Report обратился к не вышедшему в поход альпинисту Эльману Акперову. Э. Акперов отказался сейчас комментировать ситуацию: "Очень жаль, что я не смог пойти с ними. Надеюсь, что все будет хорошо".

Напомним, что 3 члена клуба воздушных и экстремальных видов спорта "Гилавар", отправившиеся 23 декабря 2017 года в поход из села Хыналыг Губинского района в направлении Туфандага, не вернулись обратно, связь с ними прервана.

Поиски осуществляются со стороны команды из сотрудников ГПС, МЧС, министерства экологии и природных ресурсов и членов FAIREX. К поискам привлечены вертолеты.