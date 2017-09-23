Не удовлетворена апелляционная жалоба лица, намеренно сбившего автомобилем в Гусарах двух человек

Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ В Сумгайытском апелляционном суде завершено судебное заседание по апелляционной жалобе на приговор в отношении Хабиля Аббасова, обвиненного в умышленном убийстве.

Как сообщает Report, решение было зачитано на процессе под председательством судьи Назима Мовсумова.

По решению, апелляционная жалоба Х. Аббасова не была удовлетворена. Приговор суда первой инстанции остался без изменений.

Отметим, что инцидент произошел 29 декабря прошлого года в селе Имамгулу Гусарского района. На почве конфликта житель села Х.Аббасов на автомобиле марки "Опель" сбил односельчан Аливерди Мирзаева и Зияддина Агасибекова и скрылся с места происшествия. А.Мирзяев скончался на месте происшествия, З.Агасибеков был госпитализирован. В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Гусарского районного отделения полиции Х.Аббасов был задержан.

Н был обвинен по статьям 120.2.4 УК АР (умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью или общеопасным способом) и 29, 120.1 УК АР (умышленное убийство, то есть умышленное лишение жизни другого человека) Уголовного кодекса.

Решением Бакинского суда по тяжким преступлениям он был приговорен к 18 лишения свободы. Недовольный решением суда он подал апелляционную жалобу.